Силуанов: Россия не станет решать свои финансовые проблемы за счёт печати необеспеченных денег
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США или Евросоюз нарастили госдолг, напечатали необеспеченных денег, чем разогнали инфляцию, поделился Силуанов в интервью сайту «Аргументы и Факты».
«По оценкам их же аналитиков, в конце года в США ожидается рецессия. В Европе ситуация ещё хуже. Это обманчивое ощущение, что можно просто напечатать сколько угодно денег и ничего не произойдёт», — пояснил Силуанов.
Рубль не является резервной валютой, поэтому Россия не имеет возможности печатать и раздавать «вертолётные деньги», не получив при этом ещё более резкий рост инфляции, чем в США или ЕС, заключил глава Минфина.
Ранее Антон Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели.