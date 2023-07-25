Силуанов: Россия не станет решать свои финансовые проблемы за счёт печати необеспеченных денег

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему страна не станет печатать необеспеченные деньги по примеру Соединённых Штатов и Европейского союза.

США или Евросоюз нарастили госдолг, напечатали необеспеченных денег, чем разогнали инфляцию, поделился Силуанов в интервью сайту «Аргументы и Факты».

«По оценкам их же аналитиков, в конце года в США ожидается рецессия. В Европе ситуация ещё хуже. Это обманчивое ощущение, что можно просто напечатать сколько угодно денег и ничего не произойдёт», — пояснил Силуанов.

Рубль не является резервной валютой, поэтому Россия не имеет возможности печатать и раздавать «вертолётные деньги», не получив при этом ещё более резкий рост инфляции, чем в США или ЕС, заключил глава Минфина.

Ранее Антон Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели.