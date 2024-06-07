RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о планах добиться увеличения капитализации фондового рынка России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о намерении добиться увеличения капитализации фондового рынка России.
Путин заявил о планах добиться увеличения капитализации фондового рынка России
  • РИА Новости

«Уже поставлена задача — к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить примерно две трети валового внутреннего продукта», — сказал он.

Путин призвал кабмин вместе с ЦБ проработать дополнительные меры стимуляции по выходу компаний на биржу со своими ценными бумагами.

Ранее Путин уже заявлял, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить