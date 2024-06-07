Путин заявил о планах добиться увеличения капитализации фондового рынка России

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о намерении добиться увеличения капитализации фондового рынка России.

«Уже поставлена задача — к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить примерно две трети валового внутреннего продукта», — сказал он.

Путин призвал кабмин вместе с ЦБ проработать дополнительные меры стимуляции по выходу компаний на биржу со своими ценными бумагами.

Ранее Путин уже заявлял, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.