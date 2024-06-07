Путин заявил о планах добиться увеличения капитализации фондового рынка России
- РИА Новости
«Уже поставлена задача — к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить примерно две трети валового внутреннего продукта», — сказал он.
Путин призвал кабмин вместе с ЦБ проработать дополнительные меры стимуляции по выходу компаний на биржу со своими ценными бумагами.
Ранее Путин уже заявлял, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.
RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.