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Путин поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 поручил дополнительно стимулировать выход компаний России на биржу.

«Я прошу правительство совместно с Центральным банком предложить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами», — сказал он.

Глава государства добавил, что необходимо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний

Также нужно максимально сократить издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками и размещением, сказал Путин.

Кроме того, он сказал, что нужно обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан.

Путин также рассказал о планах по переходу российского бизнеса на отечественное ПО.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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