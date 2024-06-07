RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о сокращении доли токсичных валют в российской торговле

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о сокращении доли токсичных валют в российской торговле.
Путин заявил о сокращении доли токсичных валют в российской торговле
  • РИА Новости

«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое, при этом растёт доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается к 40%», — заявил он.

По словам Путина, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за российский экспорт выросла в три раза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.

RT ведёт трансляцию сессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить