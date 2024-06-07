Путин заявил о сокращении доли токсичных валют в российской торговле

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о сокращении доли токсичных валют в российской торговле.

«В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое, при этом растёт доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается к 40%», — заявил он.

По словам Путина, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за российский экспорт выросла в три раза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.

RT ведёт трансляцию сессии.