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ЦБ России: годовая инфляция в стране выросла до 8,1%

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В Центробанке России заявили, что годовая инфляция в стране, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% с 7,8% по итогам апреля.
ЦБ России: годовая инфляция в стране выросла до 8,1%
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается и рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка.

«Ценовые ожидания предприятий не изменились. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — добавили в ЦБ.

Ранее Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

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