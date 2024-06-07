ЦБ России: годовая инфляция в стране выросла до 8,1%
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим отмечается и рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка.
«Ценовые ожидания предприятий не изменились. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции», — добавили в ЦБ.
Ранее Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.