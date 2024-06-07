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Греф назвал пандемию и риск глобальной войны «чёрными лебедями» экономики

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Глава Сбера Герман Греф в кулуарах ПМЭФ назвал пандемию и геополитику главными рисками для экономики России.
Греф назвал пандемию и риск глобальной войны «чёрными лебедями» экономики
  • РИА Новости

«Два «чёрных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежат, причём они оба геополитические», — цитирует его РИА Новости.

Греф уточнил, что первое — это риск пандемии, и он оценивается всеми экспертами достаточно высоко.

Второй риск, по его словам, — угроза возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий и глобальной войны.

Именно эти риски назывались чаще всего во время опроса представителей бизнеса, который проводила организация, добавил Греф.

Ранее глава Сбера выразил мнение, что в настоящий момент Россия находится на пределе экономического роста.

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