Греф назвал пандемию и риск глобальной войны «чёрными лебедями» экономики
- РИА Новости
«Два «чёрных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежат, причём они оба геополитические», — цитирует его РИА Новости.
Греф уточнил, что первое — это риск пандемии, и он оценивается всеми экспертами достаточно высоко.
Второй риск, по его словам, — угроза возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий и глобальной войны.
Именно эти риски назывались чаще всего во время опроса представителей бизнеса, который проводила организация, добавил Греф.
Ранее глава Сбера выразил мнение, что в настоящий момент Россия находится на пределе экономического роста.