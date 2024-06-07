Греф: Россия на пределе экономического роста

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что в настоящий момент Россия находится на пределе экономического роста.

Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления на деловом завтраке на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в текущий момент финансовые средства из бюджета и из кредитных организаций направлены на потребительский рынок.

«И товаров не становится больше, их больше производить не начинают, цены на них повышаются, производительность труда не только не растёт, она падает», — цитирует его РИА Новости.

Греф также указал на исторически низкую безработицу 2,6%.

«И не было никогда такой высокой загрузки наших мощностей — 81%. И эти факторы говорят о том, что мы тоже находимся на пределе экономического роста», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту российского ВВП на 2,8—3%.