Новак: происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время наблюдается крах глобальной системы, при этом её доля пока значительна в мировых расчётах, но виден тренд — финансовый переход к новому облику глобальной расчётной системы.
Новак уточнил, что будет наблюдаться более активный переход на расчёты в национальных валютах не только в России, но и в других государствах.
Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что государственный и частный сектор в стране обсуждают возможность проведения расчётов с Россией в нацвалютах.