Новак: происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику

Вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что сейчас происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается крах глобальной системы, при этом её доля пока значительна в мировых расчётах, но виден тренд — финансовый переход к новому облику глобальной расчётной системы.

Новак уточнил, что будет наблюдаться более активный переход на расчёты в национальных валютах не только в России, но и в других государствах.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что государственный и частный сектор в стране обсуждают возможность проведения расчётов с Россией в нацвалютах.