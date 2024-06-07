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Новак: происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику

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Вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что сейчас происходит крах глобальной расчётной системы и её переход к новому облику.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается крах глобальной системы, при этом её доля пока значительна в мировых расчётах, но виден тренд — финансовый переход к новому облику глобальной расчётной системы.

Новак уточнил, что будет наблюдаться более активный переход на расчёты в национальных валютах не только в России, но и в других государствах.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что государственный и частный сектор в стране обсуждают возможность проведения расчётов с Россией в нацвалютах.

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