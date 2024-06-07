Костин назвал «рассосавшейся» ситуацию с зависшими индийскими рупиями
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» на полях ПМЭФ Костин отметил, что страны по всему миру находятся в начале пути по снижению зависимости от американского доллара.
«Пока у нас идёт неплохое двустороннее развитие. Торговля между Россией и Китаем на 90% проходит в нацвалютах. С КНР проще — там баланс между экспортом и импортом. Та же ситуация с расчётами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась», — сказал глава ВТБ.
По его словам, проблема решена, как и с другими странами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией.