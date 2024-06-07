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Кондратьев обсудил вопросы сотрудничества с послом Индии на полях ПМЭФ

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на полях ПМЭФ провёл встречу с послом Индии в России Винай Кумаром.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«Буду рад очень вас видеть уже на кубанской земле, где мы более предметно обсудим то, что сегодня обсуждали в рамках наших первых встреч и первых переговоров. Очень важно, чтобы при вашей поддержке бизнес-миссия Краснодарского края посетила Индию, встретилась с индийским бизнесом», — сказал Кондратьев.

Посол Индии, в свою очередь, отметил, что большой интерес для страны представляет подсолнечное масло и его поставки — это первый вопрос, который будет обсуждаться для подписания соглашений.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях.

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