Валовой региональный продукт Москвы вырос на 15% за пять лет

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы вырос на 15% за пять лет, с 2018 по 2022 год, что более чем в два раза превышает общероссийские темпы в 6,9%.

Об этом информирует НСН.

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщила, что основными драйверами стали сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость — на эти отрасли пришлось более 72% прироста ВРП.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные предприятия обрабатывающих отраслей за первые четыре месяца этого года увеличили выпуск на 18,1%.