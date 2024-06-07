Валовой региональный продукт Москвы вырос на 15% за пять лет
Об этом информирует НСН.
Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщила, что основными драйверами стали сектор информации и связи, обрабатывающие производства, строительство и недвижимость — на эти отрасли пришлось более 72% прироста ВРП.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что столичные предприятия обрабатывающих отраслей за первые четыре месяца этого года увеличили выпуск на 18,1%.