Аналитик Буйволов не исключил рост доллара до 90 рублей на следующей неделе
- РИА Новости
При этом в случае повышения ключевой ставки ЦБ до 17% доллар останется на позиции 88—89 рублей, уточнил он для «Газеты.Ru».
По мнению аналитика, продажи Центробанком иностранной валюты в июне — начале июля в рамках бюджетного правила помогут рублю укрепиться.
По оценкам Буйволова, продажи будут выше, чем в майском периоде.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко допустил, что в июне рубль может укрепиться до уровня 85—87, однако к концу месяца не исключён откат.