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Аналитик Буйволов не исключил рост доллара до 90 рублей на следующей неделе

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Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов предположил, что на следующей неделе курс доллара может повыситься до 90 рублей, а евро — до 98 рублей.
Аналитик Буйволов не исключил рост доллара до 90 рублей на следующей неделе
  • РИА Новости

При этом в случае повышения ключевой ставки ЦБ до 17% доллар останется на позиции 88—89 рублей, уточнил он для «Газеты.Ru».  

По мнению аналитика, продажи Центробанком иностранной валюты в июне — начале июля в рамках бюджетного правила помогут рублю укрепиться.

По оценкам Буйволова, продажи будут выше, чем в майском периоде.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко допустил, что в июне рубль может укрепиться до уровня 85—87, однако к концу месяца не исключён откат.

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