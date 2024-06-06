Глава ЦБ Набиуллина перечислила главные финансовые задачи на шесть лет
- РИА Новости
По её словам, одна из основных задач — ценовая стабильность.
«Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, притом что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что, несмотря на санкции, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику с теми, кто на это готов.
Как пишет РИА Новости, по её словам, это означает независимую работающую систему расчётов и платежей, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов.
Набиуллина подчеркнула, что также одна из целей — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил снизить уровень бедности в стране.