Глава ЦБ Набиуллина перечислила главные финансовые задачи на шесть лет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ перечислила главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет.

По её словам, одна из основных задач — ценовая стабильность.

«Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство, притом что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что, несмотря на санкции, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику с теми, кто на это готов.

Как пишет РИА Новости, по её словам, это означает независимую работающую систему расчётов и платежей, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов.

Набиуллина подчеркнула, что также одна из целей — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил снизить уровень бедности в стране.