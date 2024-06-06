РИА Новости: товарооборот России с ЕС сократился в четыре раза с 2014 года

За десять лет действия антироссийских санкций товарооборот России с Евросоюзом сократился в четыре раза.

Как выяснило РИА Новости, в I квартале 2024 года товарооборот России со странами ЕС составил €17,8 млрд, в то время как десять лет назад он достигал €71,9 млрд за тот же период.

Агентство ссылается на данные европейской статслужбы.

Отмечается, что объёмы торговли сильно сократились с небольшими странами — Мальтой и Люксембургом. Значительно снизились также показатели с Финляндией и Швецией.

При этом почти стабильный товарооборот сохранился с Венгрией — с 2014 года он сократился всего на 17,8%. А крупнейшим партнёром России среди стран Европы осталась Германия.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции стали одним из основных факторов развития экономики страны.