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МЭР: годовая инфляция с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17%

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Годовая инфляция в России с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17% против 8,07% неделей ранее.
МЭР: годовая инфляция с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17%
  • РИА Новости

Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

«За неделю с 28 мая по 3 июня 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, год к году — 8,17%», — отмечается в обзоре.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.

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