МЭР: годовая инфляция с 28 мая по 3 июня ускорилась до 8,17%
- РИА Новости
Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
«За неделю с 28 мая по 3 июня 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, год к году — 8,17%», — отмечается в обзоре.
Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.