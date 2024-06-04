Аналитик Мейнхард рассказал о динамике стоимости нефти Brent

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал динамику стоимости нефти Brent.

«По итогам минувшей недели эталонный сорт Brent потерял 1% стоимости, торги закрылись на уровне $81,28 за баррель. При этом диапазон колебаний за пятидневку был относительно небольшим, около $4: от $80,78 на минимуме до $84,68 на максимуме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отсутствие фундаментальных факторов для роста и снижения привело к тому, что на цены на нефть влияли более широкие рыночные настроения по избеганию риска.

Страны — участницы ОПЕК+ 2 июня провели министерскую встречу, по итогам которой было принято решение продлить на III квартал добровольное сокращение добычи нефти. Как отметил Мейнхард, предполагалось, что такие ограничения будут пролонгированы ещё и на IV квартал.

«Более мягкое решение картеля в данном вопросе вызвало незамедлительную реакцию: уже в понедельник торги Brent открылись на уровне ниже пятничного закрытия — $80,64 за баррель. В тот же день важный уровень сопротивления в $80 был преодолён, а закрытие произошло на минимальном за этот день уровне — $78,11 за баррель», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $81—87 за баррель.