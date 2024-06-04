RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Мейнхард рассказал о динамике стоимости нефти Brent

Короткая ссылка
Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал динамику стоимости нефти Brent.

«По итогам минувшей недели эталонный сорт Brent потерял 1% стоимости, торги закрылись на уровне $81,28 за баррель. При этом диапазон колебаний за пятидневку был относительно небольшим, около $4: от $80,78 на минимуме до $84,68 на максимуме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, отсутствие фундаментальных факторов для роста и снижения привело к тому, что на цены на нефть влияли более широкие рыночные настроения по избеганию риска.

Страны — участницы ОПЕК+ 2 июня провели министерскую встречу, по итогам которой было принято решение продлить на III квартал добровольное сокращение добычи нефти. Как отметил Мейнхард, предполагалось, что такие ограничения будут пролонгированы ещё и на IV квартал.

«Более мягкое решение картеля в данном вопросе вызвало незамедлительную реакцию: уже в понедельник торги Brent открылись на уровне ниже пятничного закрытия — $80,64 за баррель. В тот же день важный уровень сопротивления в $80 был преодолён, а закрытие произошло на минимальном за этот день уровне — $78,11 за баррель», — добавил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $81—87 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить