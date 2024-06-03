Аксёнов: на ПМЭФ Крым заключит договоры на 39,5 млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) республика заключит соглашения на сумму больше 39,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на его Telegram.

Аксёнов, в частности, напомнил, что на ПМЭФ Крым всегда представляет самые перспективные инвестиционные проекты. В этом году среди них объекты курортного и жилищного строительства, которые будут развёрнуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе Крымского полуострова.

«Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключённых соглашений окажется ещё больше», — добавил глава Крыма, отметив, что республике это принесёт экономический рост и новые рабочие места.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что участие в экономическом форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.