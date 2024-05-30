RT в Telegram
Подпишись

Гросси заявил, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками

Короткая ссылка
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС по-прежнему сталкивается с угрозами.
Гросси заявил, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками
  • РИА Новости

«Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьёзными рисками в области ядерной и физической безопасности», — приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.

Ранее Гросси назвал своевременной встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым и российской делегацией в Калининграде.

Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить