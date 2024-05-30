Гросси заявил, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками
- РИА Новости
«Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьёзными рисками в области ядерной и физической безопасности», — приводятся слова Гросси в пресс-релизе на сайте агентства.
Ранее Гросси назвал своевременной встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым и российской делегацией в Калининграде.
Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.