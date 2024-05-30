В российском постоянном представительстве при ЕС заявили, что повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии нацелено не на оказание помощи европейским фермерам, а на поддержку киевского режима.

Как заявила дипмиссия РИА Новости, повышение пошлин подаётся бюрократами из Брюсселя как поддержка европейских фермеров.

«Однако для местных аграриев ничего не изменится, ведь истинный замысел, похоже, состоит в том, чтобы за счёт запретительных тарифов на отечественное зерно «расчистить место» под импорт украинского», — отметили в представительстве.

Также в дипмиссии указали на то, что одновременно с запретом на ввоз российских и белорусских сельхозтоваров ЕС решил продлить меры по либерализации торговли с киевскими властями.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.