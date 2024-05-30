RT в Telegram
Подпишись

Постпредство России: пошлины ЕС на российское зерно нацелены на помощь Киеву

Короткая ссылка
В российском постоянном представительстве при ЕС заявили, что повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии нацелено не на оказание помощи европейским фермерам, а на поддержку киевского режима.
Постпредство России: пошлины ЕС на российское зерно нацелены на помощь Киеву
  • Gettyimages.ru

Как заявила дипмиссия РИА Новости, повышение пошлин подаётся бюрократами из Брюсселя как поддержка европейских фермеров.

«Однако для местных аграриев ничего не изменится, ведь истинный замысел, похоже, состоит в том, чтобы за счёт запретительных тарифов на отечественное зерно «расчистить место» под импорт украинского», — отметили в представительстве.

Также в дипмиссии указали на то, что одновременно с запретом на ввоз российских и белорусских сельхозтоваров ЕС решил продлить меры по либерализации торговли с киевскими властями.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить