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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал динамику курса доллара на следующей неделе

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, какой может быть динамика курсов доллара и евро на следующей неделе.

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что доллар может стоить 90—91 рубль, евро — 97,5—98,5 рубля.

«Завершение налогового периода способствовало приближению курса доллара ближе к 90 рублям. Эта отметка может быть преодолена ещё на текущей неделе», — заявил эксперт.

По его словам, спрос на иностранную валюту со стороны импортёров будет активизироваться. Как считает Бахтин, в перспективе ближайших недель восстановление валютного спроса станет повышать давление на российскую валюту.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о позитивном для юаня факторе.

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