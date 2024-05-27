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Финансист Тимошенко высказался о текущей ситуации с юанем

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Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о позитивном для юаня факторе.

Имеется в виду повышение прогноза роста ВВП Китая в текущем году с 4,9 до 5,2%, поделился эксперт в беседе с РИАМО.

При этом, по его словам, китайская валюта всё ещё находится под давлением текущих экономических реалий в КНР. В конце минувшей рабочей недели юань ослабил свои позиции на Московской бирже.

По словам Тимошенко, торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 12,20—12,40 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.

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