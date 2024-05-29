Росстат: инфляция с 21 по 27 мая замедлилась до 0,1%

Инфляция в России за период с 21 по 27 мая замедлилась и составила 0,1%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 21 по 27 мая 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,10%, с начала мая — 100,48%, с начала года — 102,95%», — говорится в сообщении.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.