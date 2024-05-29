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Путин установил лимит на денежные переводы физлиц

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Президент России Владимир Путин установил лимит на денежные переводы физических лиц.
Путин установил лимит на денежные переводы физлиц
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте российских правовых актов.

Уточняется, что максимальный лимит на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощённой идентификации был установлен на уровне 100 тыс. рублей.

Данное изменение внесли в ст. 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Оно вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о максимальном лимите в 100 тыс. рублей на банковские переводы физлиц без открытия счёта.

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