Компания «Газпром нефть» начала разработку ачимовских залежей на территории одной из наиболее геологически сложных частей Уренгойского месторождения.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Старт работам дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Основными производственными объектами, которые мы запустили, является установка предварительной подготовки газа, производительностью более пяти миллиардов кубических метров в год и установка стабилизации конденсата мощностью полтора миллиона тонн стабильного конденсата», — заявил Владимир Крупеников, генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья».

По его словам, в рамках проекта построен инфраструктурный комплекс, включающий более 100 производственных объектов для добычи, подготовки и транспортировки углеводородов.

Ранее глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказал о работе по открытию нефтегазовых месторождений.