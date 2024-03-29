В Роснедрах рассказали о работе по открытию нефтегазовых месторождений

Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказал о работе по открытию нефтегазовых месторождений.

«В настоящее время на суше открытия крупных, а тем более гигантских нефтяных месторождений маловероятны. На шельфе да, возможны и даже ожидаются крупные, но вступает в силу экономическая составляющая. Так, в 2023 году ЛУКОЙЛ поставил на баланс нефтегазоконденсатное месторождение имени Равиля Маганова на шельфе Каспийского моря», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на суше по нефти новые открытия связаны в основном со средними или малыми месторождениями.

Как отметил Петров, прирост запасов происходит прежде всего за счёт доразведки на уже освоенных участках.

«В приросте запасов вклад доразведки на старых месторождениях — приблизительно 90%, а открытия новых — 10%», — сказал он.

Петров также заявил, что всего за последние три года открыто 97 нефтегазовых месторождений.

«И все они небольшие. Как правило, это открытия, что называется, одной скважиной. То есть при подробном изучении их ресурсный потенциал, скорее всего, уменьшится, хотя, может, и увеличится. Такие случаи тоже были», — добавил он.

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