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Экономист Лобода: нефть настроена на продолжение умеренного роста

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Анастасия Белоусова
Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver в беседе с RT рассказал об изменениях в ценах на нефть.
Экономист Лобода: нефть настроена на продолжение умеренного роста
  • РИА Новости

«Фундаментально нефть настроена на продолжение умеренного роста. Более того, геоэкономическая напряжённость на Ближнем Востоке и ожидание участниками рынка сокращения предложения нефти на рынке способствуют завершению текущей понижательной коррекции по нефти уже к концу этой недели», — считает он.

Аналитик добавил, что на исходе марта причин для дальнейшего снижения цен на нефть не просматривается.

«Баррель Brent, вполне ожидаемо, останется в диапазоне $84—87. Это очень комфортная цена для российского бюджета, рубля и роста капитализации компаний российского нефтегазового сектора на Мосбирже», — уточнил он.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сохранит объёмы первичной переработки нефти на уровне 2023 года.

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