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Экономист Беляев допустил рост доллара до 93 рублей к середине июня

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что укрепление курса рубля носит временный характер, в скором времени наметится обратный тренд.

Ряд сфер российской экономики испытывают трудности на фоне жёсткой денежно-кредитной политики, объяснил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

Также, по его словам, за последнее время сработали некоторые внутренние факторы, способствующие стабилизации курса рубля, один из них — обязательная продажа валютной выручки экспортёрами.

Однако в ближайшие дни конъюнктурные факторы сойдут на нет, и к середине июня доллар может отыграть потерянные позиции и подорожать до 93 рублей, резюмировал Беляев.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко выразил мнение, что при нарастающем в экономике США долге доллар выглядит «не очень качественным активом».

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