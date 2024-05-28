Первую международную территорию опережающего развития могут создать по итогам ВЭФ
«Закон о создании МТОР может быть принят после того, как пройдёт ещё финальное обсуждение на Восточном экономическом форуме 3—6 сентября с участием президента», — заявил сенатор в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Абрамов, эта тема будет одной из главных для обсуждения, после согласования с правительством будет принят соответствующий закон.
«В этом году он вступит в силу, и мы уже будем принимать первые предприятия», — сказал сенатор.
Он добавил, что резидентом МТОР может стать российское юрлицо, но также не ограничивается участие иностранных юридических и физических лиц из дружественных стран.
Ранее в Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития.