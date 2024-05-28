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Первую международную территорию опережающего развития могут создать по итогам ВЭФ

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Сенатор от Амурской области Иван Абрамов рассказал о перспективе создания первой международной территории опережающего развития (МТОР) по итогам ВЭФ.

«Закон о создании МТОР может быть принят после того, как пройдёт ещё финальное обсуждение на Восточном экономическом форуме 3—6 сентября с участием президента», — заявил сенатор в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Абрамов, эта тема будет одной из главных для обсуждения, после согласования с правительством будет принят соответствующий закон.

«В этом году он вступит в силу, и мы уже будем принимать первые предприятия», — сказал сенатор.

Он добавил, что резидентом МТОР может стать российское юрлицо, но также не ограничивается участие иностранных юридических и физических лиц из дружественных стран.

Ранее в Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития.

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