ЦБ России: российские банки в апреле получили 305 млрд рублей чистой прибыли

Центробанк России опубликовал аналитический материал, в котором говорится, что российские банки в апреле 2024 года получили 305 млрд рублей чистой прибыли.

«Чистая прибыль сектора составила 305 млрд рублей, что на 35 млрд рублей, или 13%, выше результата марта (270 млрд рублей)», — отмечается в материалах ЦБ.

Уточняется, что при этом доходность на капитал выросла до 24,5% с примерно 22%.

Всего же, как указывает Центробанк, по итогам января — апреля текущего года российские банки получили чистую прибыль в размере 1,2 трлн рублей.

Ранее зампред Банка России Филипп Габуния сообщил о снижении масштаба рисковых схем в ипотеке.