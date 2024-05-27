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На сайте ПМЭФ появилась полная деловая программа форума

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На сайте Петербургского международного экономического форума появилась полная деловая программа.

Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырёх тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В программе — более 150 тематических сессий, участие в которых примут свыше 1000 модераторов и спикеров.

Так, в программе мероприятий международного трека ПМЭФ-2024 запланировано более десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024.

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