В ЦБ назвали временным период высоких ставок в России

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал временным период высоких ставок в стране.

Он отметил, что высокие ставки в настоящий момент делаются в интересах всего общества, так как необходимо снизить инфляцию.

«Если заёмные деньги оставить дешёвыми, то спрос ещё сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции», — сказал Заботкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Вместе с этим он отметил, что люди не очень верят, что финансовый регулятор добьётся инфляции в 4% годовых. Связано это, по его словам, с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, притом что в 2017—2019 годах инфляция была у цели.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.