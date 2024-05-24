Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о нынешнем состоянии валютного рынка и отметил, что на данный момент можно наблюдать не очень сильную волатильность курса доллара.

«На этой неделе нет особых новостей, важных для рынка. Динамика остаётся спокойной. При этом есть позитивные факторы для рубля, которые будут влиять на российскую валюту в ближайшее время. В частности, налоговый период, а именно 28 мая — пик налоговых выплат. Этот фактор обязательно окажет поддержку рублю», — уверен Шнейдерман.

Говоря о перспективе изменения курса валют в летний период, аналитик обратил внимание на то, что летом курс не сильно волатильный.

«Однако могут появиться фундаментальные факторы, которые окажут влияние на курсы валют. Если будут (происходить. — RT) важные геополитические события, то от волатильности курсов не уйти», — пояснил собеседник RT.

Рассуждая о перспективе курса евро, Шнейдерман отметил, что давление на евро оказывает такой фактор, как налоговый период в России.

«То есть на рынке присутствуют некоторые крупные сделки по продаже иностранной валюты, в том числе евро», — пояснил аналитик.

По его словам, евро может снизиться до 96 рублей в ближайшей краткосрочной перспективе, «возможно, уже на следующей неделе».

«Далее мы ожидаем возврат курсов иностранных валют на более высокие уровни. Это может произойти в июне», — заключил собеседник RT.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.