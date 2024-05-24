Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время
- РИА Новости
«На этой неделе нет особых новостей, важных для рынка. Динамика остаётся спокойной. При этом есть позитивные факторы для рубля, которые будут влиять на российскую валюту в ближайшее время. В частности, налоговый период, а именно 28 мая — пик налоговых выплат. Этот фактор обязательно окажет поддержку рублю», — уверен Шнейдерман.
Говоря о перспективе изменения курса валют в летний период, аналитик обратил внимание на то, что летом курс не сильно волатильный.
«Однако могут появиться фундаментальные факторы, которые окажут влияние на курсы валют. Если будут (происходить. — RT) важные геополитические события, то от волатильности курсов не уйти», — пояснил собеседник RT.
Рассуждая о перспективе курса евро, Шнейдерман отметил, что давление на евро оказывает такой фактор, как налоговый период в России.
«То есть на рынке присутствуют некоторые крупные сделки по продаже иностранной валюты, в том числе евро», — пояснил аналитик.
По его словам, евро может снизиться до 96 рублей в ближайшей краткосрочной перспективе, «возможно, уже на следующей неделе».
«Далее мы ожидаем возврат курсов иностранных валют на более высокие уровни. Это может произойти в июне», — заключил собеседник RT.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.