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Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

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Полина Полетаева
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о нынешнем состоянии валютного рынка и отметил, что на данный момент можно наблюдать не очень сильную волатильность курса доллара.
Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время
  • РИА Новости

«На этой неделе нет особых новостей, важных для рынка. Динамика остаётся спокойной. При этом есть позитивные факторы для рубля, которые будут влиять на российскую валюту в ближайшее время. В частности, налоговый период, а именно 28 мая — пик налоговых выплат. Этот фактор обязательно окажет поддержку рублю», — уверен Шнейдерман.

Говоря о перспективе изменения курса валют в летний период, аналитик обратил внимание на то, что летом курс не сильно волатильный.

«Однако могут появиться фундаментальные факторы, которые окажут влияние на курсы валют. Если будут (происходить. — RT) важные геополитические события, то от волатильности курсов не уйти», — пояснил собеседник RT.

Рассуждая о перспективе курса евро, Шнейдерман отметил, что давление на евро оказывает такой фактор, как налоговый период в России.

«То есть на рынке присутствуют некоторые крупные сделки по продаже иностранной валюты, в том числе евро», — пояснил аналитик.

По его словам, евро может снизиться до 96 рублей в ближайшей краткосрочной перспективе, «возможно, уже на следующей неделе».

«Далее мы ожидаем возврат курсов иностранных валют на более высокие уровни. Это может произойти в июне», — заключил собеседник RT.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал дальнейший тренд на укрепление российского рубля в краткосрочной перспективе.

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