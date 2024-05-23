Президент Боливии приедет на ПМЭФ

Президент Боливии Луис Арсе посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Арсе будет присутствовать на пленарном заседании форума.

«На данный момент точно приедет президент Боливии. Ещё этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии — на пленарном заседании», — цитирует ТАСС Ушакова.

Также стало известно, что бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль приедет на ПМЭФ, который будет проходить в период с 5 по 8 июня.

В этом году главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».