Президент Боливии приедет на ПМЭФ
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«На данный момент точно приедет президент Боливии. Ещё этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии — на пленарном заседании», — цитирует ТАСС Ушакова.
Также стало известно, что бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль приедет на ПМЭФ, который будет проходить в период с 5 по 8 июня.
В этом году главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».