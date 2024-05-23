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Президент Боливии приедет на ПМЭФ

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Президент Боливии Луис Арсе посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Арсе будет присутствовать на пленарном заседании форума.
Президент Боливии приедет на ПМЭФ
  • Gettyimages.ru

«На данный момент точно приедет президент Боливии. Ещё этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии — на пленарном заседании», — цитирует ТАСС Ушакова.

Также стало известно, что бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль приедет на ПМЭФ, который будет проходить в период с 5 по 8 июня.

В этом году главная тема форума — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

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