RT в Telegram
Подпишись

Ленобласть заключит 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на ПМЭФ-2024 власти региона планируют заключить 15 инвестиционных соглашений на 100 млрд рублей.
Ленобласть заключит 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«К ПМЭФ-2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объёме составляет 55,3%», — написал Дрозденко.

По его словам, инвесторы намерены вложить средства в производство техники, пищевую и химическую промышленность, а также в сельское хозяйство.

ПМЭФ-2024 пройдёт с 5 по 8 июня.

Ранее была объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить