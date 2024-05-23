Ленобласть заключит 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024
- Gettyimages.ru
Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«К ПМЭФ-2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объёме составляет 55,3%», — написал Дрозденко.
По его словам, инвесторы намерены вложить средства в производство техники, пищевую и химическую промышленность, а также в сельское хозяйство.
ПМЭФ-2024 пройдёт с 5 по 8 июня.
Ранее была объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.