Ленобласть заключит 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на ПМЭФ-2024 власти региона планируют заключить 15 инвестиционных соглашений на 100 млрд рублей.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«К ПМЭФ-2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объёме составляет 55,3%», — написал Дрозденко.

По его словам, инвесторы намерены вложить средства в производство техники, пищевую и химическую промышленность, а также в сельское хозяйство.

ПМЭФ-2024 пройдёт с 5 по 8 июня.

Ранее была объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.