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OMV предупредила о риске для Австрии остаться без российского газа

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Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании».

Информация об этом появилась на сайте компании.

По её данным, если решение суда будет исполнено в Австрии против OGMT (подразделение OMV Gas Marketing & Trading. — RT), то компании придётся платить по контракту на поставку газа «Газпромом экспорт» этой европейской энергетической компании.

При этом то, о каком решении суда идёт речь, не уточняется.

Ранее «Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV.

Позже в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России.

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