OMV предупредила о риске для Австрии остаться без российского газа
Информация об этом появилась на сайте компании.
По её данным, если решение суда будет исполнено в Австрии против OGMT (подразделение OMV Gas Marketing & Trading. — RT), то компании придётся платить по контракту на поставку газа «Газпромом экспорт» этой европейской энергетической компании.
При этом то, о каком решении суда идёт речь, не уточняется.
Ранее «Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV.
Позже в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России.