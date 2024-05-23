OMV предупредила о риске для Австрии остаться без российского газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании».

Информация об этом появилась на сайте компании.

По её данным, если решение суда будет исполнено в Австрии против OGMT (подразделение OMV Gas Marketing & Trading. — RT), то компании придётся платить по контракту на поставку газа «Газпромом экспорт» этой европейской энергетической компании.

При этом то, о каком решении суда идёт речь, не уточняется.

Ранее «Газпром» подал в арбитраж Петербурга иск к «дочке» австрийской OMV.

Позже в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России.