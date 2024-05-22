Росстат: инфляция с 14 по 20 мая замедлилась до 0,11%

Инфляция в России за период с 14 по 20 мая замедлилась и составила 0,11%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 14 по 20 мая 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала мая — 100,38%, с начала года — 102,85%», — говорится в сообщении.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов посоветовал следить за уровнем инфляции и поступлением средств в экономику страны, чтобы понимать, как изменится курс валют в ближайшее время.