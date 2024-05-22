Путин: Россия должна развивать кооперацию с дружественными странами
- РИА Новости
Об этом во вступительном слове на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно идти по пути развития операций с дружественными государствами — с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран», — сказал глава государства.
Также в ходе выступления Путин отметил, что эффективность российских разработок поможет преодолеть введённые недоброжелателями ограничения.