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Путин: Россия должна развивать кооперацию с дружественными странами

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Российские бренды, а также разработки должны более активно продвигаться на международной арене и создаваться в том числе и в кооперации с дружественными государствами.
Путин: Россия должна развивать кооперацию с дружественными странами
  • РИА Новости

Об этом во вступительном слове на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно идти по пути развития операций с дружественными государствами — с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран», — сказал глава государства.

Также в ходе выступления Путин отметил, что эффективность российских разработок поможет преодолеть введённые недоброжелателями ограничения.

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