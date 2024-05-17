Шувалов высказался об увеличении взаимной торговли России и Китая

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал увеличение взаимной торговли России и Китая.

«Мы посмотрим всё, чем можем поддержать российский экспорт. Всё, что здесь представлено, так или иначе поддержано инструментами РЭЦ, для нас это большая амбициозная задача», — заявил он в беседе с газетой «Известия» на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Как отметил Шувалов, объёмы торговли с Китаем выросли. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что взаимная торговля двух стран превысила $240 млрд.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.