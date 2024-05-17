Мантуров рассказал о важности взаимных инвестиций России и КНР

Первый зампред правительства России Денис Мантуров на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине высказался о важности взаимных инвестиций.

«Взаимные инвестиции России в Китай и Китая в Россию — это один из аспектов активного развития», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Мантуров, на ЭКСПО представлено много российских и китайских компаний, и основной акцент делается на товарах народного потребления, продуктах питания и технологиях, что придаёт выставке комплексный статус.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.