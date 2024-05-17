Бюджет Удмуртии пополнился более чем на 33 млрд рублей за четыре месяца

Вице-премьер Удмуртии Роман Ефимов сообщил, что за четыре месяца текущего года в бюджет республики поступило 33,8 млрд рублей.

Об этом информирует интернет-издание «Сусанин».

По его данным, налоговые и неналоговые поступления увеличились на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Также выросли поступления по налогу на прибыль и НДФЛ.

Больше всего средств в этот период было направлено на социальную сферу. 1 млрд рублей перечислили на сферу АПК, 2,3 млрд — на ремонт и строительство дорог, 2,6 млрд — на реализацию нацпроектов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на реализацию национальных проектов направили 4,6 млрд рублей по итогам I квартала текущего года. Это 18% от общегодового объёма бюджетных средств.