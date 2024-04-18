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В Татарстане 4,6 млрд рублей направили на нацпроекты в I квартале

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В Татарстане на реализацию национальных проектов направили 4,6 млрд рублей по итогам I квартала текущего года. Это 18% от общегодового объёма бюджетных средств.
В Татарстане 4,6 млрд рублей направили на нацпроекты в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов республики.

Так, на цели нацпроекта «Экология» израсходовали 2,5 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» — 612,8 млн, «Демография» — 396,1 млн, «Образование» — 387,9 млн, «Здравоохранение» — 349,7 млн рублей.

Всего в бюджете Татарстана на этого год предусмотрены средства в размере 25,8 млрд рублей на реализацию 13 национальных проектов. Из них 14,3 млрд рублей — средства федерального бюджета и 11,5 млрд — республиканского.

Ранее НСН со ссылкой на министра столичного правительства, главу Департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву сообщала, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали девять столичных компаний туристической сферы.

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