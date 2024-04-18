В Татарстане 4,6 млрд рублей направили на нацпроекты в I квартале
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов республики.
Так, на цели нацпроекта «Экология» израсходовали 2,5 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» — 612,8 млн, «Демография» — 396,1 млн, «Образование» — 387,9 млн, «Здравоохранение» — 349,7 млн рублей.
Всего в бюджете Татарстана на этого год предусмотрены средства в размере 25,8 млрд рублей на реализацию 13 национальных проектов. Из них 14,3 млрд рублей — средства федерального бюджета и 11,5 млрд — республиканского.
Ранее НСН со ссылкой на министра столичного правительства, главу Департамента экономической политики и развития Москвы Марию Багрееву сообщала, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали девять столичных компаний туристической сферы.