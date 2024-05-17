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Песков заявил о важности Российско-китайского ЭКСПО в Харбине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открывшееся в Харбине Российско-китайское ЭКСПО имеет очень важное значение для российской экономики.
Песков заявил о важности Российско-китайского ЭКСПО в Харбине
  • РИА Новости

«Конечно же, это очень важное событие, хотя экономики сейчас наши несопоставимы — всë-таки Китай значительно большую экономику имеет по сравнению с нами. Но тем не менее очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнёры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим», — сказал Песков в беседе с газетой «Известия».

Он пояснил, что речь идёт о перспективах регионального сотрудничества.

«Речь идёт о развитии наших регионов, прежде всего приграничных, регионов Дальнего Востока, и участии соответствующих провинций Китая в двусторонних отношениях», — добавил Песков.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.

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