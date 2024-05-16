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На Кавказском инвестиционном форуме определят победителей инвестиционной премии «Вершина»

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На Кавказском инвестиционном форуме, который пройдёт в июле в Грозном, будут названы победители инвестиционной премии «Вершина», их определит независимое жюри, в состав которого вошли видные государственные деятели, предприниматели и эксперты в области инвестиций, бизнеса и инноваций.
На Кавказском инвестиционном форуме определят победителей инвестиционной премии «Вершина»
  • РИА Новости

Инвестиционная премия станет одним из главных событий форума, она присуждается значимым инвестиционным проектам, выдающимся компаниям и личностям за их вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России, сообщает пресс-служба.

Премией награждаются проекты, реализуемые в настоящий момент или реализованные в течение трёх последних лет (2021—2023 годы), и выделяются своей инновационностью.

В апреле на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума была опубликована архитектура деловой программы. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». Форум пройдёт в Грозном.

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