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Оборот розничной торговли в Москве составил 1,7 трлн рублей в I квартале

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Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что оборот розничной торговли в столице достиг 1,7 трлн рублей по итогам I квартала 2024 года, что на 12,2% больше, чем за тот же период 2023-го.
Оборот розничной торговли в Москве составил 1,7 трлн рублей в I квартале
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, обороты непродовольственного сектора выросли почти на 22% — до 854 млрд рублей.

При этом Багреева указала на сокращение на 4% оборота продовольственной торговли — до 857 млрд рублей.

Доля Москвы в общем обороте розничной торговли России за этот период достигла порядка 14%, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге вырос на 13,2% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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