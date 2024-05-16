Оборот розничной торговли в Москве составил 1,7 трлн рублей в I квартале
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам вице-мэра, обороты непродовольственного сектора выросли почти на 22% — до 854 млрд рублей.
При этом Багреева указала на сокращение на 4% оборота продовольственной торговли — до 857 млрд рублей.
Доля Москвы в общем обороте розничной торговли России за этот период достигла порядка 14%, что примерно соответствует уровню прошлого года.
Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге вырос на 13,2% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.