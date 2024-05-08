Оборот розничной торговли в Петербурге вырос на 13,2%

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге вырос на 13,2% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Петростат.

В январе — марте показатель составил 673,5 млрд рублей, в марте — 246,1 млрд рублей.

Также стало известно, что оборот розничной торговли в Татарстане в I квартале 2024 года достиг 362 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на Татарстанстат.

Так, оборот торговли пищевыми продуктами в республике вырос на 7,5%, а в непродовольственной рознице этот показатель увеличился на 23%.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Тюменской области вырос на 21,8%.