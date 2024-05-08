RT в Telegram
Подпишись

Оборот розничной торговли в Петербурге вырос на 13,2%

Короткая ссылка
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге вырос на 13,2% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Оборот розничной торговли в Петербурге вырос на 13,2%
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Петростат.

В январе — марте показатель составил 673,5 млрд рублей, в марте — 246,1 млрд рублей.

Также стало известно, что оборот розничной торговли в Татарстане в I квартале 2024 года достиг 362 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на Татарстанстат.

Так, оборот торговли пищевыми продуктами в республике вырос на 7,5%, а в непродовольственной рознице этот показатель увеличился на 23%.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Тюменской области вырос на 21,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить