Специалист Митрахович прокомментировал запрет Байдена на импорт урана из России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал запрет президента США Джо Байдена на импорт урана из России.

«В мире существует достаточно много стран, где добывается уран. Это и Канада, и Австралия, и Казахстан, и западноафриканские республики. Проблема заключается именно в обогащённом сырье. Россия является крупным поставщиком. Конкуренцию нам может составить европейская транснациональная компания URENCO, но её мощности загружены. Поэтому теперь американцы могут столкнуться с определёнными трудностями», — заявил Митрахович в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил эксперт, в США есть технология обогащения урана, но на определённом этапе в силу глобализации было решено, что экономически выгоднее покупать на стороне, а теперь каждая страна пытается вернуть себе самостоятельность в плане производства многих ключевых товаров или объектов.

«Мы будем продавать тем, с кем сотрудничаем, а именно странам Глобального Юга и Востоку. Там растёт энергопотребление, и для нас, как поставщиков энергоресурсов, это хорошо. Более того, «Росатом» строит атомные станции в разных регионах мира. У нас, например, есть проекты в Китае, Индии, Турции, Египте», — добавил Митрахович.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

До этого главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

Так он прокомментировал обращение компании Centrus к властям США с просьбой позволить фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана.