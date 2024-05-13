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Торги на СПБ Бирже приостановлены из-за технического сбоя

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Торги ценными бумагами на СПБ Бирже остановлены в 12:05 мск, так как произошёл технический сбой, сейчас выясняются его причины.
Торги на СПБ Бирже приостановлены из-за технического сбоя
  • РИА Новости

«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 12:05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении площадки.

В ноябре прошлого года СПБ Биржа сообщила о планах обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с «заявлением о банкротстве», которое якобы было подано площадкой. 

Гендиректор площадки Евгений Сердюков заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.

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