На выставке в Китае представили продукцию из Подмосковья

На Кантонской выставке в Китае представили продукцию из Подмосковья.

Об этом, как сообщает 360.ru, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками Кантонской ярмарки стали шесть производителей из Подмосковья: производитель мороженого и молочной продукции «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ «Долгопрудный» и ЛВЗ «Шереметьевский» из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты компания «Фуд Тим» из Дмитрова, компания «Смарт» из Долгопрудного, выпускающая маринованные соленья и мясные полуфабрикаты компания «Щелковский МПК».

Ранее сообщили, что реализацию 16 инвестпроектов планируют завершить в 13 округах Московской области до конца 2024 года.