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Bloomberg: возвращение релокантов в Россию способствует росту ВВП страны

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Возвращение уехавших после начала СВО россиян ускоряет рост российской экономики. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: возвращение релокантов в Россию способствует росту ВВП страны
  • РИА Новости

Отмечается, что на релокантов пришлось «от одной пятой до одной трети» от роста ВВП страны в 2023 году.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно создавать условия для возвращения россиян, которые не выступали против России.

По её словам, люди могли уехать за рубеж по деловым, научным связям, в поисках более счастливой жизни, по семейным, бытовым обстоятельствам и они остаются гражданами России.

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