Годовая инфляция с 16 по 22 апреля замедлилась до 7,82%
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Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
«За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%», — отмечается в обзоре.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказали, как будет меняться ситуация на валютном рынке.