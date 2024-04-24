Годовая инфляция с 16 по 22 апреля замедлилась до 7,82%

Годовая инфляция в России в период с 16 по 22 апреля замедлилась до 7,82% с 7,83% неделей ранее.

Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

«За неделю с 16 по 22 апреля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,08%, год к году темпы роста цен составили 7,82%», — отмечается в обзоре.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказали, как будет меняться ситуация на валютном рынке.